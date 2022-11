Ski-Alpin-Zoff: "Fehlplanung sondergleichen" - "In diesen Zeiten ein Blödsinn“

„Der ganze Tross fliegt jetzt nach Übersee für die Rennen in Lake Louise und in Beaver Creek. Und im März nochmals nach Aspen. Das ist eine Fehlplanung sondergleichen und auch ökologisch in diesen Zeiten ein Blödsinn“, kritisierte der langjährige Funktionär im Gespräch mit Blick. An der Reformfähigkeit des Weltverbands FIS zweifelt er allerdings - er sieht ihn als „zerstrittene Großbaustelle“.