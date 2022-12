Cheftrainer will Dreßen künftig mehr schonen

Dreßen wird zunächst die zweite Abfahrt in Gröden am Samstag verpassen, anschließend auch die Rennen in Bormio/Italien am 28. und 29. Dezember. Im neuen Jahr findet die erste Abfahrt am 14. Januar in Wengen statt, am Tag zuvor ist ein Super-G auf der Lauberhorn-Strecke vorgesehen.