Riesenslalom: Schmid Achter bei Sieg von Braathen

„Ich habe andere Erwartungen an mich selbst“, sagte Schmid in der ARD, „ich hatte eine sehr gute Ausgangsposition“, Platz acht sei „trotzdem eine sehr gute Leistung“. Zudem hatte sich der Olympiazweite mit der Mannschaft in der Vorbereitung auf Alta Badia im Training die Schulter ausgekugelt, angesichts dessen, sagte er schließlich über seinen Platzierung, „bin ich mega happy“. Am Montag (10.00/13.30 Uhr) wird in Alta Badia ein zweiter Riesenslalom gefahren.