Skirennläuferin Petra Vlhova liegt beim Riesenslalom in Sestriere nach dem ersten Lauf vorne. Die Slowakin führt in 1:12,30 Minuten vor Marta Bassino (Italien/+0,07) und Tessa Worley (Frankreich(+0,40). US-Skistar Mikaela Shiffrin (+0,44) befindet sich als Vierte in Lauerstellung. Die DSV-Läuferinnen Andrea Filser und Jessica Hilzinger schieden aus.