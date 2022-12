Ski Alpin: Lake Louise - DSV-Star hadert mit blöden Fehlern

Wie am Freitag siegte Sofia Goggia, die Italienerin feierte ihren fünften Triumph in Serie in Lake Louise. Im Vorjahr hatte die Dominatorin dort zwei Abfahrten und einen Super-G für sich entschieden. Die Österreicherin Nina Ortlieb wurde Zweite (+0,34 Sekunden), Corinne Suter (+0,37) Dritte. Die Abfahrts-Olympiasiegerin aus der Schweiz hatte am Freitag den zweiten Platz belegt. (SERVICE: Weltcupstände)