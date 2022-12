Weidle nur 24. in St. Moritz: "Nicht akzeptabel"

Damit erfüllte die 19 Jahre alte Olympia-Zweite mit der Mannschaft zugleich zur Hälfte die deutsche Norm für die WM im Februar in Courchevel/Meribel (Frankreich). Ebenfalls in die Punkteränge kam zudem Katrin Hirtl-Stanggassinger, die als 27. das beste Resultat ihrer Karriere in einer Abfahrt erzielte.