Rechtzeitig für Wengen: Dreßen zurück auf der Piste

Der frühere Kitzbühel-Sieger bereitete sich am Wochenende in Sölden auf die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am Samstag vor. Auch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel eine Woche später will der 29-Jährige an den Start gehen.