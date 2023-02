Kombination: Shiffrin scheitert - Brignone triumphiert

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat zum WM-Auftakt ihrer Gold-Mission den ersten herben Rückschlag hinnehmen müssen. In der Kombination schied die in den vergangenen Wochen dominierende Amerikanerin im Slalom kurz vor dem Ziel nach einem Einfädler aus. Die Titelverteidigerin, nach dem Super-G Sechste, lag klar auf Siegkurs.

Der erste Titel in Meribel ging an die Italienerin Federica Brignone (32). Die Kombinations-Olympiadritte von Peking verteidigte ihre deutliche Führung vom Super-G auch im Slalom. Brignone triumphierte souverän vor der Schweizerin Wendy Holdener (+1,62 Sekunden) und der Österreicherin Ricarda Haaser (+2,26).

Am Dienstag geht es bei der WM in Courchevel mit der Kombination der Männer weiter. Bei den Frauen steht am Mittwoch der Super-G an.