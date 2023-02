Wintersport: Rücktritt-Paukenschlag um Ski-WM

Die Organisatoren der Konkurrenz in Crans-Montana/Schweiz müssen sich einen neuen CEO suchen, nachdem Geschäftsführerin Caroline Kuyper überraschend zurückgetreten ist, wie Swiss-Ski bestätigte. (NEWS: Alle Infos zum Wintersport)

Ski-Alpin-WM 2027 zum zweiten Mal in Crans Montana

Kuyper selbst sprach gegenüber Le Nouvelliste von „Störungen in der Betriebsführung und einem Ungleichgewicht in der Governance“.

"So war es nicht wirklich fair"

"So war es nicht wirklich fair"

Die Weltmeisterschaften im Ski Alpin finden 2027 zum zweiten Mal nach 1987 in Crans-Montana statt - aus deutscher Sicht in besonderer Erinnerung durch das Slalom-Gold von Frank Wörndl. 2025 steigen die Titelkämpfe in Saalbach-Hinterglemm/Österreich.