Abfahrt: Kristallkugel vorzeitig an Kilde - Sander Neunter

Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde hat sich im US-amerikanischen Aspen vorzeitig die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup gesichert. Der Norweger fuhr am Samstagabend in den Rocky Mountains zu seinem sechsten Saisonsieg und ist mit 720 Punkten auch von Vincent Kriechmayr (514) nicht mehr einzuholen. Als bester Deutscher landete Andreas Sander auf Rang neun (+1:01 Sekunden).

Die erste Abfahrt in Aspen war am Freitag wegen starken Schneefalls nach 24 Startern abgebrochen worden, alle Ergebnisse wurden gestrichen. Der Norweger Adrian Smiseth Sejerstedt, der zu diesem Zeitpunkt geführt hatte, lag auch am Samstag aussichtsreich im Rennen, verpasste dann aber ein Tor und vergab so seine Podestchance.