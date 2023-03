Ski alpin: Shiffrin schreibt Geschichte! US-Star egalisiert mit 86. Weltcup-Sieg Rekord von Stenmark

Der Rekord von Ingemar Stenmark ist egalisiert! Durch ihren 86. Sieg im alpinen Ski-Weltcup zog Mikaela Shiffrin mit dem legendären Schweden gleich.

Die 27-Jährige gewann am Freitag den Riesenslalom in Are - an jenem Ort hatte Shiffrin 2012 ihren ersten Weltcup-Sieg eingefahren.

„Was für ein spektakulärer Tag“, freute sich die US-Amerikanerin im offiziellen Siegerinterview über den Rekord: „Das ist unglaublich.“

Sie setzte sich beim Rennen auf dem Störtloppsbakken in Schweden vor Federica Brignone (+0,64 Sekunden) aus Italien und Lokalmatadorin Sara Hector (+0,92) durch. Lena Dürr verpasste den zweiten Lauf knapp, Emma Aicher klar.

Shiffrin knackt Rekorde von Stenmark und Schneider

Die Shiffrin knackte mit dem 20. ersten Platz in dieser Disziplin auch den Rekord der Schweizerin Vreni Schneider, die ebenfalls 20 Riesenslaloms gewann.

Es war Shiffrins 245. Start im Weltcup, mit dem sie auch zum zweiten Mal in ihrer Karriere die kleine Kristallkugel in der Ur-Disziplin des alpinen Skirennsports holte.

„Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient“, sagte Stenmark der Nachrichtenagentur AFP in Erwartung der Egalisierung des Rekordes, den er 1989 aufgestellt hatte. Shiffrin werde „als Erste 100 Rennen gewinnen und noch mehr, wenn sie gesund bleibt“, betonte der 66-Jährige.

„Das ist ein spektakulärer, ein wilder Tag“, sagte Shiffrin sichtlich bewegt: „Mit Stenmark in einem Satz genannt zu werden, ist unglaublich.“ Als kleines Mädchen habe sie davon geträumt, Weltcup-Rennen zu gewinnen - aber „nie gedacht, dass ich diesen Rekord erreichen könnte“.

Shiffrin huldigt Stenmark

Doch „egal, was ich auch erreiche: Ingemar Stenmark wird immer ein Synonym für Skirennen sein“, betonte sie: „Er hat den Standard für uns alle gesetzt, für alle Generationen.“ Die Leute würden sich „vermutlich an mich erinnern“, meinte sie, „aber an ihn sicher noch länger. Er ist der Eine. Für mich war er immer an der Spitze der Pyramide.“

Stenmark widersprach. Er habe seine Siege ausschließlich in Slalom (40) und Riesenslalom (46) geholt, „Supertalent“ Shiffrin dagegen auch im Super-G, in der Abfahrt und in der Kombination Erfolge eingefahren: „Das ist sehr beeindruckend, denn das hätte ich nie gekonnt.“

Für Shiffrin war es „das Coolste“, dass Stenmark ihr dies vor einigen Tagen in einer Videobotschaft sogar persönlich mitgeteilt hatte. Seltsam sei das gewesen, meinte sie ungläubig: „Er ist der Größte - und weiß es selbst nicht.“

Über den Rekord habe sie zuletzt „viel nachgedacht - vor allem, weil alle anderen ständig davon redeten. Selbst Leute auf der Straße riefen mir zu: Du kannst ihn knacken! Das ist völlig verrückt“, berichtete Shiffrin.

Am Samstag im Slalom (10.30 Uhr im LIVETICKER) hat Shiffrin die Chance, Stenmark mit dem 87. Sieg hinter sich zu lassen.

