Ski Alpin: Tritt Shiffrin trotz neuem Rekord bald ab?

Mit ihrem 87. Sieg hat Mikaela Shiffrin im schwedischen Are den legendären Ingemar Stenmark überholt und ist nun alleinige Rekordhalterin.

„Sie ist so beeindruckend, sie ist großartig“, lobte der Schwede sie im Anschluss. Er traut der US-Amerikanerin sogar zu, die magische Marke von 100 Weltcup-Erfolgen zu knacken.

Ob ihr dies wirklich gelingt, ist jedoch ungewiss. So berichtet die Schweizer Zeitung Blick, dass die 27-Jährige bereits in zwei Jahren aufhören könnte. Möglicherweise steht ein Karriereende aber auch erst 2026 nach den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo auf dem Plan.