Wintersport: Nach Krebs-Genesung - Ski-Legende verkündet Baby-News

„Ich kann es kaum erwarten, diesem kleinen Kerl irgendwann im September ein High five zu geben.“

„Dieser Sommer wird etwas anders aussehen“, schrieb die 28-Jährige und fügte hinzu: „Ich werde eine Pause vom Wettbewerb einlegen, aber im Herbst wieder ins Oval Office zurückkehren. Aber zuerst freue ich mich so darauf, diesen kleinen Kerl endlich zu treffen.“

Svindal: Heilung nach Krebs-Schock

Es ist die zweite gute Nachricht innerhalb weniger Monate, die von Svindal kommt. Der 40-Jährige machte im Herbst des vergangenen Jahres seine Erkrankung an Hodenkrebs publik. Anfang Januar verkündete der Norweger dann im ORF , dass er wieder gesund sei. „Alle vier Monate gibt es Untersuchungen, aber ich bin mir 99,9 Prozent sicher, dass ich gesund bin. Da muss man schon zufrieden sein.“

Svindal gab sein Weltcup-Debüt im Oktober 2001. Nach über 17 Jahren trat er am 9. Februar 2019 zurück. In dieser Zeit gewann er zweimal den Gesamtweltcup (2007, 2009) und mehrere kleine Kristallkugeln in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom.