Wintersport: Ski-Ikone verblüfft in anderer Sportart - "Wirklich verrückt"

Seine Karriere im Wintersport hat er 2019 beendet - aber die Lust am Adrenalin-Kick treibt Ski-Alpin-Idol Marcel Hirscher noch immer an.

Am Sonntag hat der achtmalige Gesamtweltcupsieger aus Österreich am Erzbergrodeo teilgenommen, einem bekannten Enduro-Motorradrennen am Erzberg in der Steiermark.