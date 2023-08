Schock für Ski-Weltmeister! Alexis Pinturault von Einbrechern überrascht

Der Ski-Alpin-Star Alexis Pinturault ist in seinem eigenen Haus überfallen worden. Der Franzose wurde in der Nacht auf Freitag aus seinem Schlaf gerissen, weil drei Einbrecher in sein Heim in Saint-Jorioz eindrangen.

So berichtet es die französische Lokalzeitung Dauphiné Libéré. Der dreimalige Olympia-Medaillengewinner reagierte demnach aber keineswegs verängstigt, sondern ging die Offensive.

Er soll sich dem Trio entgegengestellt und sie so in die Flucht geschlagen haben. Pinturault wollte sich nicht zu dem waghalsigen Manöver äußern, jedoch bestätigten die Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen haben.

Der 32-Jährige befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die kommende Ski-Saison. Vor einer Woche teilte der dreimalige Weltmeister bei Instagram sein anstrengendes Athletiktraining.

