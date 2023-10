Klimadebatte: Neureuther schlägt Änderungen vor

Felix Neureuther hat in der hitzigen Dauerdebatte um die Folgen des Klimawandels für den Skisport erneut konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Der erfolgreichste deutsche Alpine in der Weltcup-Geschichte brachte neben einem späteren Saisonstart ein Verbot des Stangentrainings von 1. Mai bis 31. August „ähnlich wie das Testverbot in der Formel 1″ ins Spiel.