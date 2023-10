Ski Alpin: Slalom-Weltmeister will Österreicher werden!

Diesen Gedanken ließ er zumindest im Podcast Sport & Talk aus dem Hangar-7 aufblitzen - und das durchaus ernst gemeint. „Wenn eine Doppelstaatsbürgerschaft möglich ist, dann sage ich gerne Ja“, ließ der 29-Jährige verlauten, immerhin wohne er auch bereits seit etwa acht Jahren in Österreich.

„Ich habe den österreichischen Führerschein, bezahle Steuern in Österreich und unser Hauptwohnsitz ist in Österreich“, erklärte Kristoffersen weiter, der mit Freundin Tonje Barkenes und ihrem gemeinsamen Sohn in Salzburg wohnt.