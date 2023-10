Ski-Exot beendet Karriere: "Ich bin zu alt und zu langsam"

Das kommt überraschend! Obwohl die neue Wintersport-Saison in den Startlöchern steht, vermeldet Ski-Exot Willis Feasey einen überraschenden Schritt. Der Neuseeländer beendet seine Karriere und hat dafür eine klare Begründung.

„Ich bin zu alt und zu langsam“, erklärte er bei dem Online-Portal Skinews.ch . Feasey hat in seiner Karriere zwar nie einen großen Titel gewonnen, dennoch ist er aufgefallen. Immerhin stammt er aus Neuseeland, was nicht als traditionelles Wintersportland gilt.

Dies hat der 31-Jährige auf der Piste auch stolz vertreten. Der Verband reagierte mit lobenden Worten auf sein Karriereende: „Du bist eine Legende in Neuseeland.“

Ohne Geld vor dem aus? Was die kanadischen Ski-Stars jetzt planen.

Ohne Geld vor dem aus? Was die kanadischen Ski-Stars jetzt planen.

Insgesamt nahm der 31-Jährige an fünf Weltmeisterschaften teil. Sein bestes Ergebnis war Platz 26 im Riesenslalom im Jahr 2021. Zudem nahm er an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeonchang teil.