"Was mache ich hier?" Olympiasiegerin offenbart Zweifel

Die Olympiasiegerin im Super-G von 2022 machte klar, dass sie auch in der kommenden Saison Ski Alpin fahren wird. Aber sie gab auch zu verstehen: „Bald kann ich was anderes machen. Mein Alltag wird sich nicht mehr nur um eine Tätigkeit drehen“

Die 32-Jährige scheint sich also intensiv mit dem Gedanken beschäftigt zu haben, wann sie ihre Laufbahn im Profisport beenden möchte. Ein Grund dafür ist wohl auch ihr Körper verriet die Schweizerin: „Beim Trainingslager in Argentinien kam die Sonne nie raus. Es war feucht, wodurch ich Schmerzen in den Knien hatte. Da habe ich mich schon gefragt: Was mache ich hier? Macht das Sinn? Will ich das überhaupt noch?“