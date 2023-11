Felix Neureuther entsetzt über Letzte Generation: "Hat im Sport nichts zu suchen"

„Herrschaftszeiten!“, schimpfte der TV-Experte am BR-Mikrofon über die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ im Zielraum von Gurgl , „das ist so ein Krampf, das braucht‘s überhaupt nicht, das hat im Sport nicht zu suchen!“

Neureuther - der nicht verdächtig ist, beim Thema Umwelt- und Klimaschutz zu wenig Bewusstsein zu haben - war erbost über die Art und Weise wie der österreichische Zweig der Klimaprotestbewegung sein Anliegen vorbrachte: „Wenn ich jetzt am Start stehen würde, würde ich mich so dermaßen aufregen. Wir wissen alle, wie wichtig die Klimathematik ist, sie sollen von mir aus friedlich protestieren. Lasst uns reden oder was weiß ich.“

Kristoffersen rastet aus: „F**king a**holes“

In seiner Raserei wollte der Norweger den Protestlern an die Gurgel, zwei Ordner konnten ihn mit Müh und Not davon abhalten. Sein Teamkollege Sebastian Foss Solevaag hatte mehr Erfolg: Der frühere Weltmeister stapfte kurz entschlossen in den Zielraum und zerrte einen der drei Umweltschützer durch den Schnee.