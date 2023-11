Ski-Star Straßer über Klima-Proteste: "Da steckt sehr wohl Gewalt dahinter"

Straßer: So müssen Probleme gelöst werden

Dem pflichtete auch der mittlerweile als TV-Experte tätige Neureuther bei. "Meines Erachtens war dieser Protest einfach am falschen Platz und an der falschen Stelle", sagte der frühere Weltklasse-Slalomfahrer. In Gurgl würden "zu 100 Prozent regenerative Energien" genutzt: "Das ist das nachhaltigste Rennen des Jahres", sagte Neureuther.

Der erfolgreichste deutsche Alpine in der Weltcup-Geschichte hatte in der hitzigen Dauerdebatte um die Folgen des Klimawandels für den Skisport bereits vor dem Saisonstart erneut konkrete Lösungsvorschläge gemacht und unter anderem einen späteren Saisonstart ins Spiel gebracht. Durch Aktionen wie in Gurgl jedoch seien „die Leute nur noch genervt und von daher glaube ich, geht das völlig am Ziel vorbei“, sagte Neureuther.