Slalom in Gurgl: Straßer nach Patzer weit zurück

Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden Ende Oktober wegen starken Windes waren am vergangenen Wochenende beide Abfahrten in Zermatt/Cervinia abgesagt worden. Es gab zu viel Wind und zu viel Schnee. Dadurch ist der Slalom in Gurgl das erste Rennen des Skiwinters für die Männer.