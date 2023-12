Nach 1379 Tagen! Alpin-Ass gibt Comeback - und jubelt trotz Platz 32

Platz 32 von 32, 6,12 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Mikaela Shiffrin - auf den ersten Blick verlief die Abfahrt in St. Moritz alles andere als gut für Alice Merryweather. „So viel Angst hatte ich wohl noch nie in einem Rennen. Es war so dunkel“, gestand sie im Anschluss der Schweizer Zeitung Blick.