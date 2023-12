Nach Val-d‘Isère-Absage! Brisanter Verdacht gegen die FIS

So einen Fehlstart musste der alpine Skiweltcup wohl noch nie hinnehmen! Bei den Männern mussten sieben von neun Rennen bislang abgesagt werden. Zuletzt erwischte es den Slalom-Wettbewerb in Val d‘Isère.

„Eklatante Fehler!“ Heftiger Vorwurf von Olympiasieger

Brisanter Verdacht! FIS streitet nicht ab

Vielleicht kommt der FIS die Absage des Slaloms in Val d‘Isère aber gar nicht so ungelegen. Diese brisante Überlegung brachte Yule ins Gespräch. Angesichts von fünf abgesagten Speedrennen, von denen wohl lediglich zwei einen Ersatztermin finden werden, „dürften sie (die FIS, Anm. d. Red.) nichts dagegen haben, dass man jetzt auch einen Slalom streichen kann, damit im Kampf um den Gesamtweltcup ein Gleichgewicht zwischen den Speed- und Technik-Spezialisten hergestellt wird“.

Durch eine vermeintliche Reaktion des FIS-Renndirektors Markus Waldner sieht sich Yule in seiner Meinung bestätigt. „Markus hat unmittelbar nach der Absage gelacht und gesagt, dass es ja auch so genügend Slaloms im Weltcup-Kalender geben würde.“

Voller Rennkalender wartet

Sei es wie es sei, am Ende des Tages ist nur eines sicher: Nach dem Rennwochenende in Val d‘Isère stehen 17 Rennen in Abfahrt und Super-G noch 21 Wettbewerbe in den technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom gegenüber. Aktuell sieht es so aus, dass zwei Speedrennen nachgeholt werden können, womit sich die Lücke zumindest etwas verkleinert.