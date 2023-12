Para-Ski: Forster mit fünf Siegen in ersten fünf Rennen

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster ist auch nach der zweiten Weltcup-Station der Alpinen weiterhin ungeschlagen. Die Monoskifahrerin gewann in Steinach am Brenner überlegen beide Rennen im Super-G sowie den abschließenden Riesenslalom und kommt damit nach dem Auftakt in St. Moritz auf fünf Siege in fünf Wettkämpfen der sitzenden Klasse. Überzeugen konnte auch Anna-Maria Rieder in der stehenden Klasse mit einem zweiten und zwei vierten Plätzen.