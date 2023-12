Slalom: Dürr und Straßer führen deutsche Aufgebote an

Angeführt von der WM-Dritten Lena Dürr gehen die deutschen Skiläuferinnen in den Weltcup der Alpinen im französischen Courchevel. Die 32 Jahre alte Slalom-Spezialistin kann im Nachtrennen am Donnerstag (17.45 Uhr) an ihre guten Ergebnisse aus den ersten Weltcups in Levi/Finnland und Killington/Vermont anknüpfen.