Abfahrt in Wengen: Odermatt Schnellster im ersten Training

Am Donnerstag wird bei Odermatts Heimspiel zunächst die in Beaver Creek/USA ausgefallene Abfahrt nachgeholt. Einem Super-G am Freitag folgen das klassische Lauberhorn-Rennen am Samstag sowie der Slalom am Sonntag. Odermatt ist Weltmeister in der Abfahrt, im Weltcup ist er in der alpinen Königsdisziplin aber noch sieglos.