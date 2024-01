Ski alpin & Kitzbühel: Baumann im ersten Training bester DSV-Abfahrer

Thomas Dreßen, Kitzbühel-Sieger von 2018, fuhr im Feld der 71 Starter nach seinem letzten Platz in der Abfahrt in Wengen am vergangenen Wochenende auf Rang 39. Am Samstag war der 30-Jährige aufgrund seiner aktuellen Verfassung sichtlich angefasst gewesen, Dreßen hat seit längerem mit anhaltenden körperlichen Problemen zu kämpfen.