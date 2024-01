Nach Horrorstürzen in Wengen: Terminhatz führt zu heftigen Debatten

Während sich der Franzose das Kreuzband riss , kam der Norweger etwas glimpflicher davon. Kilde erlitt laut dem norwegischen Verband eine Schnittwunde in der Wade sowie Prellungen und kugelte sich die Schulter aus. Noch am Samstagabend wurde er operiert. Weitere elf Fahrer erreichten das Ziel nicht.

Die schweren Stürze fachen die Debatte über den vollen Terminkalender im alpinen Skizirkus neu an. Zumal sich neben den beiden Top-Stars auch Marco Kohler aus der Schweiz schwer verletzte. Er hatte sich schon am Donnerstag einen Kreuzbandriss zugezogen.

Odermatt: „Vielleicht ist es eine Lehre“

Sind die Verletzungen also die Folge von Überblastung? Schließlich mussten zu Saisonbeginn sämtliche Speed-Rennen in Zermatt und Beaver Creek abgesagt werden, für die anschließend neue Termine gefunden werden mussten. Insgesamt sind vier Abfahrten und ein Super-G ausgefallen. In Wengen wurden nun zwei Abfahrten und ein Super-G der Männer ausgetragen.

„Das soll keine Kritik sein, aber vielleicht ist es eine Lehre. Für die Veranstalter, für die Verbände, für die FIS: Mehr ist nicht immer gut. Drei Rennen hier an drei Tagen, das ist zu viel“, meinte Marco Odermatt, der die beiden Wengen-Abfahrten gewann , im ORF und ergänzte: „Es ist nie angenehm, wenn es einen Sturz gibt, noch dazu von einem Freund. Es ist nie gut für das Rennen, wenn es so eine lange Unterbrechung geben muss. Und natürlich trübt das die Freude.“

Auch Dominik Paris, Dritter in Wengen, pflichtet seinen Kollegen bei. „Wir bewegen uns alle am Limit. Ich finde Doppelabfahrten nicht optimal, egal ob in Kitzbühel oder anderswo“, sagte der Italiener und fügte hinzu: „Natürlich müssen die Rennen nachgeholt werden und wir sind froh, dass diese nachgeholt werden. Aber muss es sein, dass man so viele Rennen an einem Wochenende bestreitet?“