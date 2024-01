Ski-Alpin: Superstar muss nächsten Weltcup absagen - "Ich bin sehr enttäuscht"

Bereits ab kommenden Freitag macht der alpine Skizirkus in Zauchensee Station. Am Freitag und Samstag stehen dabei jeweils ein Super-G, am Sonntag eine Abfahrt der Frauen auf dem Plan. Ski-Star Mikaela Shiffrin wird diese Rennen allerdings verpassen.

Auf X (ehemals Twitter) schrieb die 93-malige Weltcupsiegerin am Dienstagabend, dass sie sich noch nicht vollständig von einer Erkältung erholt habe: „Ich bin sehr enttäuscht, dass ich Zauchensee auslassen muss, weil es ein großes Ziel von mir war, wieder auf der Strecke zu fahren - sie ist so eine coole Kombination aus Spaß und Herausforderung - aber ich bin derzeit nicht in der Lage, das in Angriff zu nehmen.“

Auch im slowenischen Kranjska Gora am vergangenen Wochenende kränkelte Shiffrin bereits. „Für die anstehenden (vollgepackten) Wochen“ habe sie jedoch zusammen mit ihrem Team entschieden, „neue Energie zu tanken“, bevor sie wieder an den Start geht. Ihre Rückkehr plane die 28-jährige US-Amerikanerin für den Slalom am 16. Januar in Flachau.