Slalom in Adelboden: Straßer auf Podestkurs

„Ganz optimal hat es sich nicht angefühlt“, sagte Straßer, der zunächst die Bestzeit hielt - auch angesichts der mäßigen Sicht aufgrund von Nebel und leichtem Schneefall - in der ARD. Er betonte aber: „Die Piste hält, einem guten zweiten Lauf sollte nichts im Weg stehen.“ In den vergangenen drei Jahren war Straßer in Adelboden jeweils aufs Podest gefahren.