Unglaubliche Leidenszeit! US-Unglücksrabe bangt um seine Karriere

Er kann sich getrost als einer der größten Pechvögel im alpinen Ski-Zirkus bezeichnen: Nach einer weiteren schweren Verletzung hängt die Karriere von Samuel Dupratt am seidenen Faden.

Nachdem sich das US-Ass vor gut drei Jahren beim Training in Gröden beide Beine gebrochen hatte, kehrte der Speed-Spezialist nach langer Leidenszeit erst Mitte Dezember in den Weltcup zurück – ausgerechnet in Gröden.