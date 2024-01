Weltcup in Zauchensee: Weidle enttäuscht

Skirennläuferin Kira Weidle hat einen Tag nach ihrem besten Resultat in dieser Saison schon wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim zweiten Super-G-Rennen im Rahmen des Weltcups im österreichischen Zauchensee kam die 27-Jährige mit 1,92 Sekunden Rückstand auf die erstplatzierte Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz nur auf Rang 40.

In der Abfahrt am Samstag hatte Weidle, die zwei Tage zuvor im Training schwer gestürzt war, beim Sieg von Sofia Goggia aus Italien einen respektablen fünften Platz belegt - nur um 0,12 Sekunden fuhr sie am Podium vorbei.