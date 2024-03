Slalom-Absage in Kranjska Gora: Straßers Kugel-Chance geplatzt

Skirennläufer Linus Straßer hat keine Chance mehr auf den Gewinn des Slalom-Weltcups. Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS sagte am Mittwoch nach dem Riesenslalom auch den vorletzten Slalom in dieser Saison im slowenischen Kranjska Gora ab.

Aufgrund des anhaltenden Regens am Dienstag und am Mittwoch sei die Piste endgültig unbrauchbar für ein Rennen geworden, teilte der Weltverband mit, ein Ausweichort bot sich in der Kürze der Zeit nicht an.