Spät, aber doch: Weidle kommt nochmal in Fahrt

So gut war sie seit einem Jahr nicht mehr gefahren, und als Kira Weidle im norwegischen Kvitfjell beim ersten von zwei Super-G-Rennen die Ziellinie überquert hatte, war sie schon „positiv überrascht“. Rang vier, schneller war sie seit dem dritten Rang bei der Abfahrt im Januar 2023 in Cortina d‘Ampezzo nicht mehr gewesen - und überhaupt noch nie in der zweitschnellsten alpinen Disziplin.

Weidle (28), die beim Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami zeitgleich mit der Tschechin Ester Ledecka ins Ziel kam, reagierte deshalb sehr erleichtert. "Die Saison lief bisher nicht nach meinem Geschmack, jedes gute Ergebnis tut der Seele und dem Herzen gut", sagte sie, betonte allerdings auch: "Ich muss trotzdem überlegen, was dieses Jahr alles falsch gelaufen ist. Ich will nichts schönreden."

Einschließlich des Weltcup-Finales in Saalbach-Hinterglemm stehen noch sechs Rennen aus, davon drei im Riesenslalom: Auch dort führt Gut-Behrami die Weltcup-Wertung an. Weidle darf in dieser Saison noch zweimal an den Start gehen: In Abfahrt und Super-G gehört sie jeweils zu den 25 Besten im Weltcup und ist somit bei den Abschlussrennen beim Finale teilnahmeberechtigt.