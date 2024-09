Angst vor Verletzung: Weltmeisterin Tviberg beendet Karriere

Die Norwegerin hat bereits fünf schwere Knieverletzungen erlitten - eine sechste will sie nicht riskieren.

Aus Angst vor einer weiteren Verletzung hat die Ski-Weltmeisterin Maria Therese Tviberg ihre Karriere beendet. „Ich spüre die Furcht, mich wieder zu verletzen, die ist richtig groß geworden“, sagte die 30 Jahre alte Norwegerin bei NRK zu ihrem Abschied, den sie via Instagram erklärte.

Tviberg hat sich in beiden Knien zweimal das Kreuzband gerissen - mit 16, 18, 21 und 24 Jahren. In der vergangenen Saison kam eine weitere schwere Knieverletzung hinzu. "Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären so wahnsinnig groß, dass ich es nicht verantworten kann", sagte sie.