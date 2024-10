Mikaela Shiffrin: „Ein Sommer voller Höhen und Tiefen“

Skikönigin Mikaela Shiffrin hat vor ihrem Start in die Weltcup-Saison am Samstag (10.00/13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker ) beim Riesenslalom im österreichischen Sölden ein Loblied auf ihren Verlobten Aleksander Aamodt Kilde gesungen.

Der Norweger, im Januar in Wengen schwer gestürzt, muss sich demnächst einer sechsten Operation an seiner Schulter unterziehen und wird in der kommenden Saison nicht an den Start gehen.