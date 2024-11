Ski-Superstar winkt magische Marke!

Mikaela Shiffrin wird ihr Heimpublikum hören, die Schule aus Jugendtagen dabei fast in Sichtweite haben - und Kurs nehmen auf eine magische Marke. Ausgerechnet vor der eigenen Haustür in Killington im US-Bundesstaat Vermont kann die Ski-Königin ihren 100. Weltcupsieg feiern. Die Chance dazu hat die 29-Jährige im Riesenslalom am Samstag und im Slalom am Sonntag (jeweils 18.00/21.00 Uhr MEZ, ZDF und Eurosport).