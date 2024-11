Slalom-Auftakt: DSV mit Dürr und Straßer

Die WM-Dritte Lena Dürr und Kitzbühelsieger Linus Straßer führen das achtköpfige deutsche Aufgebot beim ersten Weltcup-Slalom dieses Winters an. "Ich freue mich auf das Rennen in Levi", sagte Straßer vor dem Torlauf in Finnland, der Slalom 170 km nördlich des Polarkreises zum Auftakt sei "in früheren Jahren schon fast als Klassiker" zu bezeichnen gewesen.

Bei seinem bislang letzten Auftritt dort 2019 war der 32-Jährige Achter, seine Devise bei der Rückkehr: "Es gibt eigentlich nur eines: Vollgas!" Dürr blickt auf bereits vier Podestplätze in Levi zurück und hofft, diese "sehr schönen Erinnerungen in das diesjährige Rennen mitnehmen zu können". Die 33-Jährige geht am Samstag, Straßer am Sonntag (jeweils 10.00/13.00 Uhr, BR und Eurosport) ins Rennen. - Das deutsche Aufgebot für den Weltcup in Levi: