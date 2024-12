Shiffrin droht nach Komplikationen Saison-Aus

Skistar Mikaela Shiffrin droht wohl das Saison-Aus. Grund sei die Operation infolge ihrer Bauchverletzung, sagte die 29-Jährige dem Portal skiracing.com. "Es hängt davon ab, welche Fortschritte ich in den nächsten Wochen und Monaten mache", so Shiffrin: "Wenn alles perfekt gelaufen und die Drainage einfach entfernt worden wäre, wären wir ziemlich sicher gewesen, dass es diese Saison möglich ist".

Nun sei es aber noch zu früh um zu entscheiden, wann und ob sie in diesem Winter noch einmal im Weltcup antritt. Nach ihrem Sturz beim Heimrennen in Killington Ende November hatte sich Shiffrin am vergangenen Donnerstag einer "unerwarteten" Operation unterziehen müssen, wie die US-Amerikanerin am Samstag auf Instagram mitgeteilt hatte. Sie habe sich zuvor unwohl gefühlt, schrieb die 29-Jährige und erklärte: "Es stellte sich heraus, dass ich einen kleinen Hohlraum hatte, der tiefer als der Wundtrakt lag, mit alten Hämatomen gefüllt war und nicht richtig entwässerte."