St. Moritz: Vonn mit gelungenem Comeback

Ihr bislang letztes Weltcup-Rennen hatte die 82-malige Weltcupsiegerin im Januar 2019 in Cortina d'Ampezzo/Italien bestritten. Ihre geplante Rückkehr in den gefährlichen Speed-Disziplinen war in den vergangenen Wochen von viel Kritik begleitet worden - auch, weil Vonn mittlerweile mit einem künstlichen Kniegelenk an den Start geht.