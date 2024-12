Trotz Problemen: DSV-Speedteam startet zuversichtlich

"Gut, dass die Saison wieder losgeht", sagte Romed Baumann, der letzte verbliebene Erfolgsfahrer der vergangenen Jahre, vor dem Auftakt in Beaver Creek. Auf der dortigen "Raubvogel"-Piste steht am Freitag (19.00 Uhr) die erste Abfahrt auf dem Programm, am Samstag (18.30 Uhr) folgt der erste Super-G. Zum Abschluss wird im US-Bundesstaat Colorado am Sonntag (18.00/21.00 Uhr) ein Riesenslalom gefahren.