Vonn nach Comeback sicher: "Resultate werden kommen"

Die einstige Speed-Königin Lindsey Vonn glaubt nach ihrem vielbeachteten Comeback im alpinen Ski-Weltcup fest an eine Rückkehr in die Weltspitze. "Ich fühle mich am Start wohl, fühle mich, als sollte ich da sein. Die Resultate werden kommen, ich muss nur Geduld haben", sagte die US-Amerikanerin nach ihrem guten 14. Platz beim Super-G in St. Moritz. Ob denn auch die Konkurrentinnen nervös werden sollten? "Ich denke, in ein paar Rennen schon", sagte Vonn mit einem Lachen.

In der Schweiz war die 40-Jährige am Samstag nach 2141 Tagen erstmals wieder in einem Weltcup an den Start gegangen. "Der ganze Tag hat mich sehr happy gemacht, ich genieße jede Sekunde", schwärmte Vonn: "Insgesamt war es heute der perfekte Tag. Das Wetter, die Kurssetzung, das Publikum. Ich kann nicht nach mehr verlangen, das ist zu 100 Prozent Wahnsinn."

Auch ihr künstliches Kniegelenk mache ihr nicht zu schaffen. "Ich denke niemals über mein Knie nach", sagte Vonn: "Ich habe dieses Gefühl seit 2013 nicht mehr gehabt, seit meinem ersten Kreuzbandriss. Es ist nichts geschwollen, ich habe keine Schmerzen. Ich denke nur daran, wie ich fahren sollte."