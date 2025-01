Der Tag, an dem Wintersport-Deutschland eine legendäre Olympia-Sensation verlor

Der 20. Februar 1960 ist der Tag, mit dem Heidi Biebl immer in Verbindung bleiben wird.

Drei Tage nach ihrem 19. Geburtstag fuhr das junge Ski -Talent damals in Squaw Valley praktisch aus dem Nichts zum Olympiasieg in der Abfahrt.

Es war ein historischer Moment für die Wintersport-Nation: Vor Rosi Mittermaier, vor Marina Kiehl, vor Katja Seizinger war Biebl die Erste, die in dieser Disziplin olympisches Gold für Deutschland holte.

Heidi Biebl: Eine Olympia-Sensation aus dem Nichts

Biebl, geboren am 17. Februar 1941, wuchs im beschaulichen Oberstaufen im Allgäu in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihren Vater verlor sie im Zweiten Weltkrieg, ihre Mutter brachte ihr das Skifahren bei, das sie anfangs parallel zu ihrer Lehre in einer Skifabrik betrieb.