Forster gewinnt erneut beim Heimweltcup

Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat beim ersten deutschen Heimweltcup erneut triumphiert. Die 29 Jahre alte Monoskifahrerin gewann auch den zweiten Slalom am Feldberg, bei schwierigen Pistenverhältnissen fuhr sie im strömenden Regen einen Vorsprung von 3,89 Sekunden auf die Spanierin Audrey Pascual Seco heraus. Am Dienstag hatte sie bei ihrem Premierenerfolg auf deutschem Boden sogar fast 20 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Nette Kivirante herausgefahren, Seco war da ausgeschieden.

In der stehenden Klasse belegte Anna-Maria Rieder wie am Vortag den zweiten Platz. Die 24-Jährige vom RSV Murnau musste sich mit 5,09 Sekunden Rückstand erneut der einmal mehr überragenden Schwedin Ebba Aarsjö geschlagen geben. Der sehbehinderte Alexander Rauen schnupperte mit Guide Jeremias Wilke am Podest, fädelte aber dann am letzten Tor ein.

Monoskifahrer Leon Gensert wurde nach einem verkorksten zweiten Durchgang in der sitzenden Klasse ebenso Neunter wie Christoph Glötzner in der stehenden Klasse. "Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet", sagte der 22-jährige Glötzner: "Es scheint, als ob ich noch etwas zu lernen habe. Aber ich habe ja noch eine Chance." Am Donnerstag steht am Feldberg noch ein weiterer Slalom an.