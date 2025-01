Riesenslalom: Robinson siegt - Dürr mit "Spaß" im 2. Lauf

Dürr: „Hat unglaublich Spaß gemacht“

Am Wochenende geht es für die Frauen in Garmisch-Partenkirchen mit Abfahrt und Super-G weiter. Am 30. Januar steht noch ein Slalom in Courchevel auf dem Programm, ehe in Saalbach vom 4. bis 16. Februar die alpine Weltmeisterschaft stattfindet. Die Männer sind ab Freitag in Kitzbühel am Start.