Shiffrin wieder auf Schnee

Skikönigin Mikaela Shiffrin nährt weiter die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Am Mittwoch wagte sich die Amerikanerin erstmals nach ihrer schweren Verletzung wieder auf Schnee, anschließend postete sie ein Video davon in den Sozialen Netzwerken.

Shiffrin hatte sich bei einem kapitalen Sturz Ende November in Killington/USA schwer in der Bauchgegend verletzt. Am 12. Dezember musste sie sich einer Operation unterziehen, bei der ihr unter anderem der abgerissene schräge Bauchmuskel wieder am Beckenkamm fixiert wurde. Im Anschluss stellte sie infrage, ob sie in dieser Saison noch einmal zurückkehren könne. Saisonhöhepunkt der Alpinen ist die WM vom 4. bis zum 16. Februar in Saalbach-Hinterglemm/Österreich.