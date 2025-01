Vonn bekräftigt: Rennstart nicht in Gefahr

Die Comeback-Queen fühlt sich nach ihrem Sturz fit für Abfahrt und Super-G in Italien.

Skirennläuferin Lindsey Vonn sieht ihren Start bei den Weltcup-Rennen in Cortina d’Ampezzo trotz ihres Trainingssturzes nicht in Gefahr. „Ich fühle mich definitiv gut“, sagte die Rückkehrerin nach dem zweiten Abfahrtstraining am Freitag. Zwar habe sie „ein bisschen Schmerzen, aber es sieht gut aus für das Wochenende“.