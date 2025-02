Die Hoffnungsträgerin des deutschen Ski-Sports

Andreas Puelacher war ziemlich baff. Als der erfahrene Cheftrainer der deutschen Skirennläuferinnen am Donnerstag sah, wie ausgelassen Emma Aicher bei der WM über ihren unerwarteten sechsten Platz im Super-G jubelte , da ahnte er, dass etwas in Bewegung geraten ist.

Nun, da es bei Aicher „klick“ gemacht hat: Könnte schon bei dieser WM eine Medaille herausspringen? Etwa in der Abfahrt am Samstag ( ab 11.30 Uhr im LIVETICKER )?

In den drei Trainingsläufen kam die hochbegabte Allrounderin auf die Ränge vier, acht und drei - trotz einer jeweils hohen Startnummer.

Hebt Aicher jetzt ab?

„Es kommt jetzt darauf an: Wie weit traut sie sich das zu?“, erklärt Puelacher. Zu Aicher hat er deshalb gesagt: „Du könntest ja, also häng dich rein.“ Und dann? „Schau’n wir mal.“

Der Slalom ist Aichers beste Disziplin, doch schon im Super-G fuhr Aicher mit der späten und damit ungünstigen Startnummer 20 nur um 0,28 Sekunden an Bronze vorbei - „wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich dankend angenommen“, sagt Puelacher.

Aicher als Hoffnungsträgerin des DSV

„Wir wissen, was sie kann“, sagt er, Aicher wisse das schon auch, aber: „Trotzdem muss die Frau auch arbeiten, und das realisiert sie so langsam.“ Seine Devise: Lasst sie in Ruhe Schritt für Schritt gehen, „sie muss hier keine Medaille machen, es wäre schön, aber sie muss nicht.“