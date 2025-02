"Gebrauchter Tag": Deutsche Männer ohne Medaille bei Para-WM

Die deutschen Männer sind bei den Para-Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor ohne Medaille geblieben. Der sehbehinderte WM-Debütant Alexander Rauen fuhr am Montag bei den wegen Schneemangels viel diskutierten Titelkämpfen in Slowenien im Slalom auf Rang neun. Christoph Glötzner, der beim Riesenslalom am Sonntag noch schnellster einbeiniger Skifahrer und somit in der stehenden Klasse Siebter gewesen war, kam im ersten Slalom-Lauf nicht ins Ziel. Bundestrainer Justus Wolf sprach von einem „gebrauchten Tag“.